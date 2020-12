Trump: Rudy Giuliani heeft corona • Premier Rutte had 'stress' over tweede golf

Premier Rutte heeft het in de maand september moeilijk gehad met de onzekerheid over het toenemend aantal besmettingen, zei hij in SBS-programma Linda's Wintermaand. "Toen we in september de tweede golf zagen aankomen, had ik wel last van stress. Je wil toch de goede dingen doen. Zo'n moment is zwaar", aldus premier Rutte tegen presentator Linda de Mol.

In het tv-programma vertelde Rutte ook over het verlies en het afscheid van zijn 96-jarige moeder. Ze overleed afgelopen mei in een verpleeghuis. "De verpleeghuizen waren dicht voor bezoek. Ik kon niet meer wekelijks naar mijn moeder, vanwege corona. Dat is zo heftig, dat je niet meer naar haar toe kunt."

Toen de situatie verslechterde, mocht hij nog een keer naar haar toe. "Ik kreeg een telefoontje van mijn broer: je kunt er terecht. Dus ik ben er 's nachts meteen naartoe gegaan. Ze overleed een dag later. Niet aan corona, dat hebben ze nog getest. We hebben haar overlijden eerst stilgehouden als familie, omdat we niet wilden dat er fotografen in de bosjes zouden gaan liggen. We wilden niet dat het afscheid verstoord zou worden."