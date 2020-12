Bekeuringen in supermarkt voor niet dragen van mondkapje • Kabinet bijeen in Catshuis

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur bijna 230.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld, meldt de Johns Hopkins Universiteit. Dat is voor de derde dag op rij een dagrecord. Het dodental als gevolg van een coronabesmetting steeg met 2527 tot 281.186 in totaal.

Het virus is met een opmars bezig in het land. Met name in de dichtbevolkte staten Californië, Florida, New York en Texas stijgen de ziekenhuisopnames. De federale gezondheidsautoriteiten hielden al rekening met oplopende coronacijfers als gevolg van Thanksgiving, toen miljoenen Amerikanen tegen het overheidsadvies in naar hun familie afreisden.