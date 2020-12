Dodental mijnongeluk China opgelopen tot 23

Het dodental van het mijnongeluk dat vrijdag gebeurde in China is opgelopen tot 23. Chinese staatsmedia hebben dat bekendgemaakt nu de reddingsoperatie is afgelopen. Er is één overlevende.

Het gaat om een mijn in de Zuidwest-Chinese stad Chongqing die twee maanden werd gesloten. De slachtoffers waren er bezig met het ontmantelen van ondergrondse mijnbouwapparatuur toen er een gaslek ontstond.

De mijnwerkers kwamen om door koolmonoxidevergiftiging. Eerder werd een dodental van achttien gemeld.

Er zijn in China geregeld ongelukken in de mijnindustrie, waar de veiligheidsvoorschriften vaak met voeten worden getreden. In september kwamen, ook in Chongqing, zestien mijnwerkers om het leven. Toen was koolmonoxidevergiftiging eveneens de oorzaak, nadat een lopende band in brand was gevlogen.