Wekdienst 6/12: Corona-overleg in Catshuis • Protest rond verbreding A27 bij Utrecht

Wekdienst - NOS / ANP

Goedemorgen! Vandaag is er weer overleg in het Catshuis over de coronamaatregelen voorafgaand aan de persconferentie van dinsdag en is er een protest tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd, De dag start koud met lichte vorst. Overdag zijn er zonnige perioden, maar ook lage bewolking. De temperatuur ligt tussen 2 en 5 graden. Tegen de avond gaat het vanuit het oosten regenen, met in de Limburgse heuvels kans op natte sneeuw.

Weerkaart - Infoplaza

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Betrokken ministers overleggen weer in het Catshuis over de coronamaatregelen, voorafgaand aan de persconferentie van dinsdag. Op die persconferentie worden de maatregelen rond kerst aangekondigd.

En protest tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd, bij Utrecht. De organisatie verwacht een paar honderd mensen. De minister wil de verbreding van de snelweg - waarvoor een stuk bos weg moet - doorzetten vanwege de doorstroming van het verkeer. De tegenstanders willen dat absoluut niet. Inmiddels zijn ook de gemeente en provincie tegen.

In Venezuela zijn parlementsverkiezingen. President Maduro hoopt definitief af te rekenen met oppositieleider Juan Guaidó. Volgens een onderzoeksbureau is 70 procent van de Venezolanen niet van plan om te gaan stemmen.

Op het aangepaste circuit in Sakhir, Bahrein, vindt de een-na-laatste race van het Formule 1-seizoen plaats. Opvallende ingrediënten: Lewis Hamiltons vervanger George Russell en debutanten Pietro Fittipaldi en Jack Aitken. De wedstrijd is vanaf 18.10 uur te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Wat heb je gemist? De mobiele eenheid moest zaterdagavond opnieuw in actie komen in Urk. Ondanks strenge maatregelen in het dorp waren er toch veel jongeren op de been en werd er vuurwerk afgestoken, meldt Omroep Flevoland. Volgens een gemeentewoordvoerder is er gegooid met molotovcocktails en extreem gevaarlijk vuurwerk. Een onbekend aantal jongeren is opgepakt.

Ander nieuws uit de nacht: Toch geen rechtszaak over referendum Forum voor Democratie, 'het heeft geen zin': Volgens drie initiatiefnemers was onder meer de ledenadministratie niet op orde en was er geen onafhankelijk toezicht van een notaris. Maar nu zeggen ze dat de partij door het referendum van afgelopen donderdag een "lege huls" is geworden, en dat een rechtszaak daarom geen zin heeft. Trump wil onderzoek naar handtekeningen op stembiljetten en belt gouverneur: De stemmen in Georgia zijn al twee keer opnieuw geteld en steeds kwam Biden als winnaar uit de bus, maar volgens Trump klopt dat niet. En dan nog even dit: Een Japanse capsule met daarin gruis van een planetoïde is geland op een afgelegen plek in het zuiden van Australië, zoals ook de planning was. Op het hoofdkwartier van de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA waren ze blij:

Vluchtleiding Japan juicht bij terugkeer capsule met planetoïdegruis - NOS

Het ruimtegruis moet onder meer meer inzicht bieden in het ontstaan van het zonnestelsel. JAXA hoopt morgen de capsule te bergen. Teams van de ruimteorganisatie waren al dagen in de Australische regio Woomera om daar voorbereidingen voor te treffen.