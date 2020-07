Modezaken worstelen met impact corona, veel uitverkoop en onverkochte voorraden

De winkelier moet dan beslissen wat er met de extra voorraad gebeurt. "De winkel is een soort tuin, je moet kiezen wat je laat bloeien. Je kunt verse, nieuwe kleren tegen de volle prijs in de winkel hangen, maar ook 'oude' producten in de uitverkoop doen om klanten te trekken", zegt Tap.

En dus blijft er een grote berg kleding achter. Dat heeft ook te maken met de lange lead times, de tijd tussen het bestellen en het bezorgen van de kleding. Winkeliers bestellen vaak lang van tevoren, en vaak wordt de zomercollectie al in januari geleverd. "Die was al besteld toen corona uitbrak", zegt Rens Tap van mode- en textielbrancheorganisatie Modint. "En die aanvoerlijnen zijn niet gemakkelijk te stoppen, de tanker vaart gewoon door."

Aan het eind van het seizoen gaan onverkochte voorraden bijna altijd weg tegen hoge kortingen, maar de hoeveel niet verkochte kleding is nu veel groter dan normaal. "Mensen hebben wel weer zin om kleding te kopen", zegt modejournalist Cécile Narinx, "Maar je kunt niet in een paar weken inhalen wat je in maanden had moeten verkopen."

"De discussie over de uitverkoopwet is een beetje 50-50", zegt Edwin Belt van brancheorganisatie INretail mode. "Grote bedrijven kunnen misschien makkelijker hoge kortingen geven, maar dat geldt niet voor iedereen. Als kleine ondernemer moet je geld toeleggen, dus met die hoge kortingen maak je eigenlijk het hele businessmodel kapot."

Grote ketens als WE Fashion en schoenenwinkel Van Haren zijn juist tegen een verbod op de uitverkoop. Winkeliers zouden met de uitverkoop voorraden snel kunnen omzetten in cash, waar een tekort aan is. Ook C&A lijkt die mening te delen en geeft 70 procent korting als onderdeel van hun 'Welkom terug'-campagne.

Maar die kortingen zijn niet onomstreden. In april riepen winkeliers op tot een verbod op de uitverkoop tot 1 juli. Ze wilden kleine ondernemers beschermen tegen grote modeketens die stunten met prijzen. Ook een meerderheid in de Tweede Kamer was voor het plan. Toch ging het verbod niet door; het bleek juridisch lastig te regelen en het draagvlak onder ondernemers was te klein.

In winkelstraten spatten de woorden 'sale' en 'uitverkoop' van de ruiten. De kledingbranche is hard geraakt door de coronacrisis, veel winkels waren dicht en de verkoop kelderde. Met flinke kortingen proberen winkeliers klanten te verleiden tot het kopen van hun slecht verkochte voorjaarscollecties.

En dus gaan de voorjaarsitems de uitverkoop in, ook bij kleinere winkels. "Normaal gesproken hebben we geen mid-season sale", vertelt Frederiek Waninge, eigenaar van kledingwinkel House of Fred in Utrecht. "Nu hebben we dat wel gedaan, om items die minder goed verkopen of uit het assortiment gaan om te zetten in cash." Ze benadrukt dat het met haar winkel naar omstandigheden goed gaat, maar dat het extra geld toch fijn is in een onzekere tijd.

Ook Petra Reuvers, eigenaar van de Utrechtse kledingwinkel Revenge, heeft nog veel voorraad. "Bij ons kwam de voorjaarscollectie precies binnen op de dag dat we door corona dichtgingen. Daardoor hebben we er maar een klein deel van kunnen verkopen." Haar winkel hangt dan ook vrij vol. "Normaal hebben we de kleren in alle maten in de winkel hangen, van xs tot xl, maar nu hangt er van alles maar twee maten. Anders past het gewoon niet."

Omslag

Het is nog te vroeg om te zeggen hoe groot de impact van corona op de modebranche precies is. "De echte klap komt pas in het najaar", zegt Narinx. "Het is de vraag of alles geproduceerd kan worden en in hoeverre merken bestellingen gaan annuleren." Ze vertelt dat er door designers als Missoni en Dries van Noten wordt opgeroepen om de coronacrisis te gebruiken als een kans en in te zetten op duurzaamheid en meer richting de 'echte' seizoenen te bewegen.

Maar Rens Tap van Modint betwijfelt of de coronacrisis leidt tot een omslag in de mode. "Er wordt veel over gepraat, maar ik denk niet dat er op korte termijn veel verandert. Bedrijven kunnen niet ineens 90 graden draaien, maar ze zijn er wel over aan het nadenken."

Ook Edwin Belt van INretail ziet een verschuiving. "Sommige merken hebben er al tussencollecties uit gehaald, om beter in de pas te lopen met de consument. Dat is een eerste mooie ontwikkeling."