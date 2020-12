ME ingezet in Urk door onrust met 'molotovcocktails en gevaarlijk vuurwerk'

De mobiele eenheid moest afgelopen avond opnieuw in actie komen in Urk. Ondanks strenge maatregelen in het dorp waren er toch veel jongeren op de been en werd er vuurwerk afgestoken, meldt Omroep Flevoland.

Volgens een gemeentewoordvoerder is er gegooid met molotovcocktails en extreem gevaarlijk vuurwerk. Na een aantal charges van de ME werd het na middernacht weer rustig op straat. Een onbekend aantal jongeren is opgepakt.

De politie sommeerde iedereen uit het gebied te vertrekken: