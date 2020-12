Vitesse struikelt in Zwolle en verzuimt Ajax van koppositie te verdringen

Vitesse heeft verzuimd de koppositie in de eredivisie weer te heroveren. Na de 2-1 nederlaag van Ajax tegen FC Twente lag de weg naar eerste plaats op de ranglijst vrij, maar de Arnhemmers wisten niet de benodigde drie punten te pakken.

Op het moment dat er in Zwolle werd afgefloten voor de rust, liepen de laatste minuten in de Arena bij Ajax-Twente. Oussama Darfalou had op dat moment Vitesse op voorsprong gezet. Met de nederlaag van de Amsterdammers in het achterhoofd stapte Vitesse het veld weer op.

De ploeg van Thomas Letsch leek direct orde op zaken te willen stellen. De tweede helft was drie minuten oud toen Darfalou bijna voor zijn tweede treffer van de avond tekende. Op een voorzet van Loïs Openda probeerde de Algerijn fraai vanachter zijn standbeen te scoren, maar de paal bracht redding.

Cruciale VAR-beslissingen

Toch trokken er zich donkere wolken samen boven Vitesse. Eerst kreeg Idrissa Toure een rode kaart na een lompe actie. De middenvelder stond met zijn noppen op de enkel van Kenneth Paal. In eerste instantie gaf scheidsrechter Dennis Higler een gele kaart. Na raadpleging van de VAR werd die ingetrokken en toonde Higler de rode kaart.