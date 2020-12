Verlies baart Ajax-trainer Ten Hag geen zorgen: 'Bad day at the office'

Ten Hag na thuisnederlaag tegen FC Twente: 'Bad day at the office' - NOS

Een slechte generale is een goede repetitie zullen ze in Amsterdam denken. Want vier dagen voor het cruciale treffen met Atalanta Bergamo in de Champions League, verloor Ajax in de eigen Johan Cruijff Arena met 2-1 van FC Twente. "Een bad day at the office", noemde Ajax-trainer Erik ten Hag het na afloop. "Dit was een hele matige vertoning. We deden niet wat we graag willen zien. Dat heeft niets met tactiek te maken, maar met instelling en mentaliteit. We waren niet wakker." De nederlaag is volgens Ten Hag een incident. "De wedstrijden komen in sneltreinvaart op ons af. Een slechte dag kan er altijd tussen zitten. De spelers zijn geen machines."

Gravenberch maakt zich geen zorgen: 'Off day kan gebeuren' - NOS

Ook middenvelder Ryan Gravenberch wilde zich niet van de wijs laten brengen. "We beginnen gewoon slap en slordig. Ook maken we onze kansen niet af." "We waren zeker nog niet met Atalanta bezig, want eerst moest dit gebeuren. Ik ben ook niet tevreden over mijn eigen spel. Ik verwacht wat anders van mezelf." 'Goede dingen laten zien' Gravenberch maakt zich nog geen zorgen na twee nederlagen in één week, tegen Liverpool (1-0) en FC Twente (1-2). "We hebben ook goede dingen laten zien de afgelopen tijd. Twee nederlagen is natuurlijk wel slecht. Ajax is een topclub die hoort te winnen. Dat is vandaag niet gebeurd."