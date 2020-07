Wekdienst 5/7: Start Formule 1-seizoen • Protestmars tegen coronamaatregelen

ANP

Goedemorgen! In Amsterdam houden demonstranten een protestmars tegen de coronamaatregelen en in Oostenrijk begint met bijna vier maanden vertraging het Formule 1-seizoen.

Het is eerst bewolkt en druilerig, vanmiddag klaar het vanuit het westen wat op. Het wordt 20 of 21 graden en het waait nog fors. De nieuwe week begint wisselvallig met veel wind, dinsdag is het rustiger en wat vaker droog.

Weerkaart 5/7 - WEERPLAZA

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Demonstranten houden een protestmars door Amsterdam tegen de coronamaatregelen. De gemeente verbood een eerder aangekondigde optocht van de organisatie die op 28 juni vanaf de Dam zou starten. Vandaag mag het wel doorgaan. De route begint en eindigt bij het beeld van de Dokwerker. Een demonstratie tegen de nieuwe coronawet in Dordrecht is door de gemeente verboden.

De Formule 1 begint weer, met de Grand Prix van Oostenrijk. Als gevolg van de coronacrisis start het seizoen bijna vier maanden later dan gepland. Max Verstappen, de afgelopen twee jaar winnaar in Oostenrijk, behoort tot de favorieten voor de winst. Hij start vanaf plek 3.

De eerste buis van de nieuwe Gaasperdammertunnel in de A9 tussen knooppunten Holendrecht en Diemen gaat open. Het verkeer rijdt 3 kilometer onder de grond, daar bovenop komt een park.

En Studio Sport duikt weer in het archief van de Tour de France: hoofdstuk Nederlandse Bergetappes. Met aandacht voor de heroïsche zege van Gert-Jan Theunisse op de Alpe d'Huez in 1989. De uitzending is vanaf 15.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. Wat heb je gemist? Demonstranten in de Amerikaanse stad Baltimore hebben een standbeeld van Christoffel Columbus omvergetrokken en in het water gegooid. Lokale anti-racisme-activisten dreigden daar al weken mee. Beelden van het neerhalen staan onder meer op Twitter:

De betogers houden de Italiaanse zeevaarder verantwoordelijk voor het leed dat de oorspronkelijke bewoners van de gebieden die hij ontdekt zou hebben, werd aangedaan. In 1492 kwam Columbus in Spaanse dienst aan in het Caribisch gebied, wat de Europese kolonisatie van Noord- en Zuid-Amerika in gang zette. De afgelopen weken zijn meer beelden van Columbus neergehaald, beschadigd en verwijderd. Ander nieuws uit de nacht 'Johnson maakt draai en weert Huawei toch uit Britse 5G-netwerken': volgens de krant The Telegraph maakt de Britse premier dat komende weekend bekend. Een advies van inlichtingendienst GCHQ over de betrokkenheid van het Chinese Huawei is aangescherpt.

Vrouw omgekomen bij val uit achtbaan Frankrijk: Het ongeluk gebeurde in het Saint Paul-pretpark bij Beauvais, zo'n 70 kilometer boven Parijs. Hoe de vrouw uit de rijdende achtbaan kon vallen, wordt nog onderzocht.

Leger Colombia doodt rebellenleider ELN: De autoriteiten zeggen dat hij betrokken was bij de planning en uitvoering van een zware bomaanslag op een politieacademie in de hoofdstad Bogota. En dan nog even dit: Kanye West wil meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat zegt de rapper op Twitter, al is niet duidelijk of hij echt serieus is.

Volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ heeft West zich nog niet gemeld bij de federale kiescommissie. Van West is bekend dat hij een aanhanger is van president Trump. Hij had meerdere ontmoetingen met de president, onder meer in het Witte Huis in 2018. Als West besluit om echt mee te doen aan de verkiezingen op 3 november, heeft hij één stem al binnen: Tesla-baas Elon Musk heeft laten weten dat West zijn "volledige steun" heeft.