Oranje-handbalsters verspelen riante voorsprong en buigen voor Servië

Servië moest het in de tweede helft doen zonder Andrea Lekic, die twee keer gescoord had in de eerste helft. De 33-jarige Servische ging vlak voor rust door haar enkel en moest per brancard het veld verlaten.

"Dit is heel zuur", was de reactie van Snelder na de nederlaag. "De eerste dertig minuten zag je aan ons dat we er klaar voor waren, dat we echt zin hadden om aan het toernooi te beginnen. We voelden ons supergoed. Daarom vind ik het ook zo raar dat het zo kan omslaan en dat we daar ook geen antwoord op hadden."

Vaker slechte start

Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse handbalsters slecht beginnen aan een groot toernooi. Op de zes vorige titeltoernooien werd vier keer de openingswedstrijd verloren.

Oranje staat na het verlies op de laatste plaats in groep C. Zondagavond om 18.15 uur staat de volgende wedstrijd alweer op het programma. Dan is Kroatië de tegenstander.

Bekijk in de carrousel de stand in de groep van Nederland en het programma van Oranje op het EK handbal: