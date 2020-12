Japanse capsule met gruis van planetoïde geland in Australië

De capsule, afgevuurd door de Hayabusa-2-capsule, onderweg naar het aardoppervlak - AFP

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA meldt dat een capsule met daarin gruis van een planetoïde is geland op een afgelegen plek in het zuiden van Australië, zoals ook de planning was. Na een zoektocht met de helikopter werd de capsule met parachute gevonden, laat JAXA weten via Twitter.

Het gaat om een capsule die naar de aarde is geschoten door het ruimtevaartuig Hayabusa-2. De sonde pikte het stukje van planetoïde Ryugu in februari 2019 op, nadat het een klein kogeltje van 5 gram had afgevuurd op het oppervlak. Ruim een half jaar eerder was de ruimtesonde aangekomen bij de planetoïde op zo'n 300 miljoen kilometer van de aarde, na een reis van bijna vier jaar. Toen de capsule vandaag door de dampkring trok, werd een vuurbal gezien vanuit ruimtestation ISS, twitterde de Japanse astronaut Soichi Noguchi. "Het was een prachtige vuurbal", zei Yuichi Tsuda, die de Hayabusa-2-missie leidt, tegen persbureau Reuters. "Ik heb zes jaar op deze dag gewacht." Blijdschap in het JAXA-hoofdkwartier na de succesvolle landing van de capsule:

Jaxa - AFP