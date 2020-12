FC Twente geeft met verdiende zege Ajax veel stof tot nadenken

Even later, in de twintigste minuut, had de 25-jarige aanvaller het vizier wel op scherp staan en schoot aldus zijn club op voorsprong. Menig kreeg de bal na een goede actie van de opkomende verdediger Julio Pleguezuelo. De oud-speler van Ajax schoot vervolgens via de knie van Daley Blind raak.

FC Twente opende sterk in de Johan Cruijff Arena, zonder daarbij echt grote kansen te creëren. In een duel dat een hoog tempo kende deelde Queensy Menig de eerste waarschuwing uit. Op dat moment kwamen de Amsterdammers nog met de schrik vrij.

In aanloop naar het cruciale Champions League-duel met Atalanta Bergamo, aanstaande woensdag, heeft Ajax een thuisnederlaag geleden tegen FC Twente. In de Johan Cruijff Arena won Twente verdiend met 2-1.

Na rust moest Ajax verder zonder spits Lassina Traoré. De Burkinees viel geblesseerd uit en werd vervangen door Brian Brobbey. De 18-jarige spits kreeg al snel een grote kans op de gelijkmaker, maar zijn halve omhaal ging over. Ook invaller Antony was dichtbij de 1-1. Twente stichtte gevaar vanuit de counter via Vaclav Cerny en Danilo.

Uit een strafschop bracht Tadic Ajax op gelijke hoogte. De bal ging op de stip nadat Wout Brama Zakaria Labyad ten val had gebracht.

Kansen FC Twente

Twente was vervolgens de ploeg die op zoek ging naar de 2-1. Onder anderen Menig en Danilo (na een mooie uittrap van Drommel) kregen grote kansen om de ploeg van Ron Jans opnieuw op voorsprong te brengen. Brobbey was via een kopbal aan Amsterdamse zijde dichtbij een doelpunt.

Enkele minuten voor tijd was het wel raak voor Twente en Menig. Met een prachtig geplaatst schot passeerde de vleugelaanvaller André Onana.

Met pinchhitter Klaas-Jan Huntelaar binnen de lijnen kregen de Amsterdammers nog enkele kansen, maar Drommel werd daarbij niet echt meer getest. Zodoende heeft Ajax, vier dagen voor de confrontatie met Atalanta Bergamo, waarin alleen winst volstaat om ook na de winterstop in de Champions League te mogen uitkomen, genoeg stof tot nadenken.