Met 'nieuwe' trainer Ultee aan het roer boekt Fortuna Sittard eerste zege

Na zeven nederlagen en drie gelijke spelen heeft Fortuna Sittard onder de 'nieuwe' hoofdcoach Sjors Ultee voor het eerst dit seizoen de volle buit binnengehaald. In eigen stadion werd Willem II met 3-2 opzijgezet.

De 33-jarige Ultee was vorig seizoen op papier al de hoofdtrainer in Sittard, omdat zijn assistent Kevin Hofland niet over de vereiste papieren beschikte. Nadat Hofland was geslaagd voor zijn examen 'coach betaald voetbal' werden de rollen omgedraaid, maar veel profijt had Fortuna daar niet van. Vorige maand werd Hofland ontslagen, waarna Ultee weer tot hoofdtrainer werd benoemd.

Fortuna neemt afstand

Fortuna nam voor rust al afstand. Lisandro Semedo tikte na onoplettend verdedigen de 1-0 binnen, Sebastian Polter maakte vanaf de stip de 2-0 nadat hij door Jan-Arie van der Heijden was vastgehouden en Zian Flemming schoot via de rug van Jordan Peters de 3-0 binnen.

Fortuna kreeg na rust weer een penalty, maar de VAR draaide die beslissing terug. Evangelos Pavlidis gaf Willem II hoop met de 3-1. Na de 3-2 van Van der Heijden werd het nog even spannend in de laatste minuten.

Met tien man - Pol Llonch moest na een tweede gele kaart het veld verlaten - drong Willem II nog wel aan, maar tot scoren kwam de ploeg niet meer.