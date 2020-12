Juventus sleept in slotfase zege uit het vuur in Turijnse derby

Juventus heeft er, zoals verwacht, geen twijfel over laten bestaan wie zich op voetbalgebied de baas mag noemen in Turijn. In de altijd beladen stadsderby tegen Torino won 'De Oude Dame', met Matthijs De Ligt in de basis, dankzij een doelpunt in de slotfase van Leonardo Bonucci met 2-1.

Torino kwam vroeg op voorsprong via Nicolas N'Koulou, waarna de ploeg lang stand wist te houden. In de tweede helft werd een treffer van Juventus-speler Juan Cuadrado afgekeurd vanwege buitenspel, waardoor Torino meer en meer geloof leek te krijgen in de tweede zege van het seizoen.

In de slotfase sloeg Juventus alsnog toe. Eerst kopte de Amerikaan Weston McKennie van dichtbij raak. Een minuut voor het einde maakte Bonucci, ook met een kopbal van dichtbij, het winnende doelpunt.

Voor de wedstrijd werd Cristiano Ronaldo gehuldigd voor het 750ste doelpunt in zijn carrière die hij afgelopen woensdag tegen Dinamo Kiev scoorde.