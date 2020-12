Brexit-onderhandelingen vandaag hervat, 'aanzienlijke verschillen' blijven

De Britse premier Boris Johnson en Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, hebben ruim een uur met elkaar telefonisch gesproken over de gepauzeerde brexit-onderhandelingen. Von der Leyen zei in een kort persmoment na het gesprek dat de onderhandelaars zondag weer met elkaar om de tafel gaan.

Ze sprak verder over "een beslissende fase". Gisteravond lasten de onderhandelaars Michel Barnier (EU) en David Frost (Verenigd Koninkrijk) een pauze in nadat ze het niet eens waren geworden over de voorwaarden voor een handelsakkoord.

Maandagavond gaan Johnson en Von der Leyen zelf weer overleggen, lieten ze verder weten in een gezamenlijke verklaring. Er zijn volgens de twee nog "aanzienlijke verschillen" tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU als het gaat om eerlijke concurrentie, bestuur en de visserij. Eerder was al duidelijk dat de onderhandelingen op deze gebieden in een patstelling zitten.

Johnson en Von der Leyen benadrukken dat er geen deal mogelijk is als de twistpunten niet worden opgelost.

Tijdsdruk

Er staat veel tijdsdruk op de gesprekken, omdat er voor 1 januari een akkoord moet zijn. Vanaf die datum is het Verenigd Koninkrijk definitief geen lid meer van de Europese Unie. Ook als er op korte termijn een deal komt, dan is er nauwelijks tijd voor het parlement om deze al dan niet goed te keuren.

Als er geen deal ligt, moeten beide partijen zich aan de handelsregels van de Wereldhandelsorganisatie WTO houden. Dat betekent onder meer dat er op veel producten importheffingen komen.