Bottas grijpt poleposition in kwalificatie, Verstappen start als derde

Valtteri Bottas start zondag bij de Grand Prix van Sakhir vanaf de eerste startplek. De Fin pakte in Bahrein zijn vijfde polepostion van het seizoen. In de auto van Lewis Hamilton reed George Russell naar de tweede tijd. De 22-jarige Brit was maar 0,026 langzamer dan zijn teamgenoot.

Wereldkampioen Hamilton moet de race aan zich voorbij laten gaan vanwege een positieve coronatest.

Verstappen

Ook Max Verstappen gaf niet veel toe op Bottas. In de Red Bull was hij maar 0,056 langzamer dan de Fin, waardoor hij vanaf de tweede startrij op plek drie aan de race mag beginnen. Eerder op de dag was Verstappen bij de derde en laatste vrije training nog de snelste.

Verstappen liet weten te kunnen leven met zijn startpositie. "Het was een goede kwalificatie voor ons. Er zijn weinig bochten dus ik probeerde zo dichtbij mogelijk te blijven."

"Morgen hebben we niks te verliezen. We moeten gewoon plezier hebben en dan zien we het wel", aldus Verstappen. "Ik kijk ernaar uit. De rondetijden liggen dicht bij elkaar. Er zal veel verkeer zijn op de baan, dus het gaat lastig worden."

Leclerc vierde

Ferrari-rijder Charles Leclerc bracht met de vierde tijd voor het eerst in lange tijd weer een glimlach op de lippen bij het management van de fameuze Italiaanse renstal.