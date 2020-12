Utrecht bouwt leegstaande panden om tot inpakwinkels

Utrecht heeft drie leegstaande panden getransformeerd tot inpakwinkels. Mensen kunnen daar deze maand gratis hun cadeau's laten inpakken. Het initiatief moet drukte in andere winkels tegengaan.

Tientallen cadeau's gaan er per dag door de handen van Renée Damsteeg. Ze heeft normaal gesproken een bijbaan in de horeca. Nu alles dicht is, werkt ze tijdelijk als inpakker in een pand aan de Steenweg in het centrum van de stad. Saai werk? "Nee hoor, het is superleuk", vertelt ze aan RTV Utrecht. "En je wordt er steeds beter in."

Het idee voor de inpakwinkels komt van centrummanagement Utrecht, dat zich inzet voor ondernemers in de binnenstad. Volgens de organisatie brengen de inpakwinkels "levendigheid en gezelligheid" in de anders donkere, lege panden.

Meer klanten

Bovendien moet de inpakservice leiden tot betere in- en uitstroom van bezoekers in andere winkels. "In december moeten ondernemers het hebben van veel bezoekers", zegt centrummanager Jeroen Roose van Leijden. "Ze kunnen mensen nu doorverwijzen voor het inpakken en dan snel door naar de volgende klant."

Zo kunnen winkeliers meer klanten binnenlaten. "Dat gunnen we ze meer dan ooit in deze coronatijd", vervolgt de centrummanager. "Het is een zwaar en lastig jaar voor ondernemers. De bezoekersaantallen liggen veel lager dan normaal. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen in deze feestmaand veilig hun geschenken in Utrecht kunnen kopen."