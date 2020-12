RKC Waalwijk op valreep langs VVV-Venlo in doelpuntrijk duel

Dankzij twee doelpunten in de slotfase heeft RKC Waalwijk de wedstrijd tegen VVV-Venlo gewonnen. Een kwartier voor tijd stond het nog 2-1 voor VVV, maar na doelpunten van Ahmed Touba en Lennerd Daneels bleven de drie punten toch in Waalwijk.

De Waalwijkers begonnen sterk aan de wedstrijd in het Mandemakers Stadion en kregen de meeste kansen in de eerste helft. Een voorzet van Paul Quasten belandde op de lat en een kopbal van Cyril Ngonge werd prima gepakt door keeper Delano van Crooy.

Het was dan ook geen verrassing dat de thuisploeg na een halfuur spelen op voorsprong kwam. Na mooi voorbereidend werk van Vurnon Anita en Anas Tahiri schoof Finn Stokkers de bal langs Van Crooy.

Ongelukkige handsbal

VVV kreeg voor rust amper kansen, maar kwam wel op 1-1. Na een ongelukkige handsbal van Quasten legde scheidsrechter Edwin van de Graaf de bal op de stip. De strafschop werd benut door Georgios Giakoumakis, die inmiddels tien doelpunt achter zijn naam heeft staan.

De bezoekers kwamen in de tweede helft sterker voor de dag. Vito van Crooy kopte de bal over RKC-doelman Kostas Lamprou en zette VVV op voorsprong in Waalwijk.