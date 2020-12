Real boekt broodnodige zege bij Sevilla, stadgenoot Atlético weer aan kop

Na rust werd een fout van Bono de thuisploeg dan toch fataal. Real-linksback Ferland Mendy kwam aan de zijlijn op en probeerde via een lage voorzet Vinicíus Júnior te bereiken. Bono verkeek zich op de voorzet en werkte de bal in eigen doel.

Luuk de Jong, die een basisplaats had bij Sevilla, probeerde na rust met een omhaal Thibaut Courtois te verschalken, maar zijn inzet ging recht op de doelman af.

Stadgenoot Atlético Madrid boekte zijn zevende zege op rij en neemt daarmee in ieder geval voor een dag de koppositie in La Liga over van Real Sociedad. De ploeg van Diego Simeone versloeg laagvlieger Real Valladolid met 2-0.

In de tweede helft sloegen de Madrilenen via Thomas Lemar en invaller Marcos Llorente toe. Sociedad komt zondag in actie tegen Deoprtivo Alavés en nestelt zich bij winst weer op de eerste plaats.