Manchester City klopt Fulham en meldt zich weer in subtop

Manchester City heeft in de Premier League zijn vierde zege op rij geboekt. De formatie van trainer Pep Guardiola, die zijn 700ste wedstrijd coachte, klopte Fulham dankzij treffers van Raheem Sterling en Kevin De Bruyne met 2-0. Op de ranglijst zijn 'The Citizens' nu opgeklommen naar de vierde plek.

De tandem Sterling/De Bruyne draaide in het Emirates Stadium op volle toeren. De Bruyne was in de vijfde minuut de aangever bij de openingstreffer van Sterling. Even later werd Sterling onderuitgehaald in het strafschopgebied, waarna De Bruyne de toegekende strafschop benutte.

Het duo had nog zeker vier treffers kunnen scoren, maar Fulham-doelman Alphonse Areola was de grote sta-in-de-weg. De Bruyne raakte nog wel een keer de lat.