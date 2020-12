Sinterklaasje, blijf maar buiten: creatieve alternatieven voor Pakjesavond

En dat gebeurde vanmiddag. Marielle Walter en haar man maakten pakketjes met de cadeautjes, sinterklaasletters, een kraslot en gedichtjes en brachten die naar elk gezin. "En opa en oma hebben ook alvast een cadeautje voor Kerst meegegeven, want je weet niet wat er dan mogelijk is."

Zo heeft Marielle Walter vandaag Pakjesdag gevierd in plaats van pakjesavond. Haar familie, bestaande uit zes kinderen met aanhang, is te groot om samen te mogen komen, dus bedachten ze een surprise. "Zes weken geleden hebben we lootjes getrokken. Iedereen moest zijn cadeautje voor zijn lootje bij ons laten afleveren zodat wij ze konden rondbrengen", vertelt Walter.

Door corona zijn Sint en Piet dit jaar op veel plekken helemaal niet welkom. Sinterklaascentrales worstelen met afgezegde bezoeken aan gezinnen en bedrijven, of ze doen juist goede zaken met online alternatieven, is te lezen in dit artikel .

Voor Walter was het een uitgemaakte zaak dat pakjesavond dit jaar niet zoals normaal door kon gaan. "Wij zochten meteen een alternatief. Ik ben niet bang voor corona, maar ik ga het niet opzoeken." Vanavond gaat ze nog spelletjes doen met twee vrienden. "Die doen eerst nog een online sinterklaasbingo, dat is ook al zo leuk. Daar moeten wij zo even aankloppen met cadeaus en dan komen ze later langs."

De cadeaus werden uitgepakt op de stoep en de gedichtjes werden voorgelezen. "Iedereen vond het hartstikke leuk. Uiteindelijk krijg je ook best veel cadeaus terwijl je niet veel moeite hoeft te doen, dus iedereen was blij."

Dineke Kok viert de feestavond digitaal. "Via Teams, volgend jaar weer op de ouderwetse manier." Ook Saskia Smit organiseert een virtuele pakjesavond. "Via Messenger gaan we videobellen."

Dit jaar, om corona te compenseren, doen we wel cadeautjes met Sinterklaas en hebben we lekker iets te eten besteld bij een lokale restaurateur.

Voor Jannes Rutterkamp gaat het feest dit jaar niet door. "Better safe than sorry", schrijft hij. En Erica Haffez-Schulz viert juist dit jaar wél Sinterklaas, terwijl ze dit normaal nooit doet. "Dit jaar, om corona te compenseren, doen we wel cadeautjes met Sinterklaas en hebben we lekker iets te eten besteld bij een lokale restaurateur. We 'vieren' het met zijn tweetjes. Mooi weer erbij en corona even vergeten."

Op onze Facebookpagina zijn ook veel reacties te lezen van mensen die Pakjesavond zoals normaal vieren. "Wij hebben Sint en Piet gehuurd. Mijn moeder heeft negen kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. We gaan hier gezellig samen zijn", schrijft Mandy Sloot. Ook Merel Smeets viert de avond hetzelfde als altijd. "Het enige dat anders is, is een pietenbelmoment in plaats van bezoek."

En hoe pakt de Sint het vanavond eigenlijk aan? Dat bracht onze verslaggever gisteren al in beeld: