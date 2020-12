Weghorst helpt Wolfsburg aan een punt, ook Dortmund speelt gelijk

VfL Wolfsburg en Borussia Dortmund hebben duur puntenverlies geleden in de strijd om het Duitse kampioenschap. Wolfsburg sleepte, mede dankzij een doelpunt van Wout Weghorst, een gelijkspel uit het vuur in Keulen (2-2). Dortmund kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Eintracht Frankfurt.

Weghorst kreeg al vroeg in de wedstrijd een grote kans om Wolfsburg op voorsprong te zetten, maar Timo Horn, de doelman van Köln, bracht knap redding op de poging van de Nederlandse spits.

Mooie vrije trap

Aan de andere kant van het veld was het even later wel raak. Jan Thielmann behield het overzicht en schoof de bal koelbloedig langs keeper Koen Casteels. Maximilian Arnold bracht met een prachtige vrije trap Wolfsburg weer op gelijke hoogte, maar nog voor rust schoot Ondrej Duda Köln toch weer op voorsprong.