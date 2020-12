Geen winnaar bij vermakelijke Duitse topper, eerste Bundesliga-goal Kluivert

De topper in de Bundesliga tussen Bayern München en RB Leipzig heeft geen winnaar opgeleverd. In München eindigde het vermakelijke duel in 3-3. Een van de doelpunten van Leipzig werd gemaakt door Justin Kluivert.

Eerder op de dag speelden ook Borussia Dortmund en VfL Wolfsburg gelijk. Dortmund kwam niet verder dan 1-1 tegen Eintracht Frankfurt en Wolfsburg sleepte, mede dankzij een doelpunt van Wout Weghorst, een gelijkspel uit het vuur in Keulen (2-2).

Vier goals in eerste helft

In de eerste helft vielen er al vier goals te noteren in het duel tussen de nummers één en twee van de Bundesliga. Christopher Nkunku zette Leipzig op voorsprong, maar binnen het halfuur had de 17-jarige Jamal Musiala de stand alweer gelijkgetrokken.

Thomas Müller schoot nog geen vijf minuten later de 2-1 binnen voor Bayern. Ook bij Leipzig stond het vizier op scherp. Kluivert maakte zijn eerste Bundesliga-doelpunt in dienst van de Duitse club. De Nederlander haalde onberispelijk uit en liet doelman Neuer kansloos.