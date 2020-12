Slot reageert op ontslag: 'Dat het seizoen zo eindigt, is een harde klap'

Arne Slot werd zaterdagochtend, tot verrassing van velen, de laan uitgestuurd door AZ. De trainer zelf kreeg het nieuws ook pas zaterdagmorgen te horen en spreekt van "een harde klap".

"Ik heb vanochtend kennisgenomen van het feit dat AZ mijn aflopende contract per direct wil ontbinden", aldus Slot. "Dat een seizoen, waarin we zowel nationaal als ook internationaal nog op alle fronten actief zijn, hiermee voor mij eindigt, is een harde klap."

Slot over AZ: 'Een geweldige periode'

Slot werd vermoedelijk ontslagen omdat hij in gesprek zou zijn met Feyenoord om Dick Advocaat op te volgen. Zelf wil hij niet al te veel loslaten over de ontstane situatie. Slot had nog een contract bij AZ tot medio 2021.

"Aangaande mijn toekomst kan ik enkel aangeven dat AZ op de hoogte was van het feit dat ik mijn aflopende contract niet zou gaan verlengen en dat er concrete interesse van meerdere clubs is. Inhoudelijk wil ik op dit moment niet ingaan op de beslissing van AZ en de concrete interesse van Feyenoord."

De 42-jarige trainer zegt terug te kijken op "een geweldige periode" bij AZ. "Ik ben de medewerkers, staf en spelers meer dan dankbaar voor de mooie en intense periode die we samen beleefd hebben."

Arne Slot wilde donderdag, na afloop van het Europa League-duel met Napoli, niet ingaan op de transfergeruchten.