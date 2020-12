Surprises op Sinterklaasavond: nederlagen voor Ajax en Vitesse

Het is opnieuw Menig die scoort, met een prachtig schot. Onana ziet de bal in de verre hoek verdwijnen. FC Twente leidt met 2-1 bij Ajax. Is er een grote surprise in de maak?

Meteen na de goal komt Huntelaar in het veld voor Klaiber. Een paar seconden later schiet in de invaller vanuit kansrijke positie over.

Ajax-FC Twente 1-2