VVV naast RKC na tiende doelpunt topscorer Giakoumakis

Halverwege de eerste helft is het duel in Waalwijk nog in balans. De beste kansen tot nu toe waren wel voor RKC.

Eerst ging een voorzet van Quasten per ongeluk en pardoes bovenop de lat. Even later was er een krachtige kopbal van Ngonge, die prima werd gepakt door keeper Van Crooy.

RKC-VVV 0-0