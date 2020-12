Kroaat Zubcic wint reuzenslalom, Meiners haalt tweede run net niet

Filip Zubcic heeft in het Italiaanse Santa Caterina Valfurva de wereldbekerrace op de reuzenslalom gewonnen.

De Kroaat was na twee runs 0,12 seconde sneller dan Zan Kranjec, die de eerste run had gewonnen. Daarin was Zubcic als zesde geëindigd, op 0,69 van de Sloveen. Kranjec skiede in de tweede run te veel op zeker en liep daardoor zijn derde wereldbekerzege mis.

Voor de 27-jarige Zubcic was het de tweede WB-overwinning uit zijn loopbaan. De Zwitser Marco Odermatt eindigde als derde.

Maarten Meiners plaatste zich net niet voor de tweede run, waar de beste 30 skiërs van start mogen gaan. De 28-jarige Nederlander werd 33ste: twee posities hoger dan zijn beste resultaat tot nu.

Super G voor vrouwen afgelast

De eerste Super G voor vrouwen, die zaterdag in Sankt Moritz geskied zou worden, werd vanwege de hevige sneeuwval en wind afgelast. De organisatie hoopt dat de skiesters zondag alsnog van de Zwitserse piste af kunnen voor de eerste Super G van het seizoen.

Ook in Santa Caterina Valfurva viel veel sneeuw, maar daar slaagde de organisatie er wel in om de piste op tijd te prepareren.