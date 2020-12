Schulting begint shorttrackseizoen met zege: 'Eindelijk weer racen'

Na 291 dagen zonder wedstrijden kunnen de shorttrackers hun hart dit weekend weer ophalen. De Invitation Cup in Thialf is de eerste internationale shorttrackwedstrijd van het seizoen. "Eindelijk mogen we weer racen, man tegen man en vrouw tegen vrouw. Daar ben ik heel blij mee", zei Schulting vrijdag bij de kwalificaties.

Zondag staan de finales van de 500 meter (m+v), 1.000 meter (m+v), de mixed relay en de achtervolging (m+v) op het programma bij de Invitation Cup in Heerenveen. Bij het toernooi kunnen Nederlandse shorttrackers zich ook in de kijker rijden voor de EK in Gdansk (22-24 januari).

Eigenlijk stond de Invitation Cup eind oktober al op het programma, maar toen werd de opening van het shorttrackseizoen op het laatste moment afgelast. Vanwege twee coronagevallen binnen de Nederlandse ploeg vond schaatsbond KNSB het toen niet verantwoord om het toernooi door te laten gaan.

Sjinkie Knegt zette destijds zijn vraagtekens bij een shorttracktoernooi in Thialf in coronatijd. Nu heeft hij wel vertrouwen in een goede afloop. "We zitten nu gewoon met z'n allen in een hotel, terwijl dat toen niet aan de orde was. En de protocollen op de baan zijn ook aangepast. We hebben ook geleerd van hoe ze het op de langebaan gedaan hebben. Ik denk dat het op dit moment hartstikke goed gaat", zei Knegt vrijdag bij de kwalificaties.