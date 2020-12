Martens maakt hattrick voor Barcelona in aanloop naar CL-duel met PSV

FC Barcelona heeft in aanloop naar het Champions League-duel met PSV een monsterscore geboekt in de Spaanse vrouwencompetitie. De ploeg van coach Lluís Cortés won thuis met 9-0 van Santa Teresa CD.

Woensdag gaat FC Barcelona op bezoek in Eindhoven voor het eerste duel met PSV in de zestiende finales van de Champions League. De ploeg van interim-coach Rick de Rooij verloor vrijdagavond na strafschoppen van Ajax in de Eredivisie Cup.

Voor PSV wordt de wedstrijd tegen Barcelona het debuut in de Champions League. FC Barcelona haalde vorig jaar de halve finales, waarin werd verloren van VfL Wolfsburg.