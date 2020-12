Groen licht: EK gaat eindelijk van start voor Nederlandse handbalsters

De twee Serviërs die eerder positief testten, kunnen uit zelfisolatie en mogen vanavond in actie komen tegen Oranje, aldus de EHF. Dat geldt niet voor de kamergenoot van de speelster die vrijdag positief testte op corona. Die moet nog in zelfisolatie blijven.

Donderdag bij aankomst in Denemarken werden de Servische speelsters al getest. Eén bleek toen positief. De hele selectie ging daarop in quarantaine. In reactie daarop liet de organisatie van het EK weten dat de speelsters een dag later wederom getest zouden worden en dat in geval van allemaal negatieve testresultaten de wedstrijd Nederland-Servië zaterdagavond om 20.30 uur gespeeld zou worden.

Na de tweede testronde op vrijdagmiddag bleek dat een tweede Servische speelster besmet was met corona. De twee besmette speelsters verbleven daarop in isolatie en de rest van het team ging in quarantaine.