Belgische sekteleider veroordeeld, 'zijn misbruik zou me snel verlichten'

Spatz richtte OKC in 1972 op en had centra in België, Frankrijk, Spanje en Portugal. In Brussel had hij biologische winkels en restaurants, waar volgelingen werkten zonder daar behoorlijk voor betaald te krijgen. Mendes schat dat er door de jaren heen 200 tot 300 mensen lid zijn geweest, van wie nog enkele tientallen volgelingen over zijn.

"Een overwinning", reageert de Belgische Portugees Ricardo Mendes (40), die binnen de sekte Ogyen Kunzang Chöling (OKC) werd geboren en met twintig andere 'sektekinderen' de juridische strijd aanging. "We zijn kleine vechters tegenover een machtige reus. Hij is nu een veroordeelde misdadiger en pedofiel."

Hij scheidde jonge kinderen van hun ouders, verplichtte mensen voor hem te werken en misbruikte en mishandelde kinderen, onder het mom van hun Tibetaans-boeddhistische opvoeding. Na ruim twintig jaar van rechtszaken is de Belgische sekteleider Robert Spatz in Luik in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijke celstraf en het betalen van schadevergoedingen aan slachtoffers.

Bij het vonnis heeft de rechter rekening gehouden met de "uitzonderlijke ernst en veelheid van de feiten". Hij stelt dat de mentale en fysieke gezondheid van kinderen in gevaar is gebracht en dat volgelingen systematisch werden uitgebuit. Maar ook dat de feiten vele jaren geleden zijn gepleegd en de leeftijd van Spatz (76), die zich 'Lama Kunzang' liet noemen, telden mee. Doordat de straf voorwaardelijk is, hoeft hij niet de cel in.

De sekteleider woont in Spanje en was afgelopen woensdag niet bij de uitspraak aanwezig. Zoals hij ook geen enkele zitting sinds 1997 bijwoonde. Vragen wil hij niet beantwoorden. "Geen commentaar", zegt zijn advocaat namens hem. Spatz kan nog in cassatie gaan, maar daarover heeft hij nog niets besloten. "Dat gebeurt de komende dagen."

We moesten het lijden accepteren, het was ons karma. Het boeddhisme werd compleet misbruikt.

De moeder van Ricardo Mendes werd in 1985 naar een van Spatz' winkels gestuurd. Daarom moest ze hem op zijn vijfde achterlaten op het 'Château de Soleils' in Zuid-Frankrijk. "Een utopie werd een nachtmerrie", vertelt Mendes. "Tot mijn 13e zag ik mijn moeder een, twee keer per jaar. Mijn vader was afwezig. We werden opgevoed met het idee dat Spatz onze vader was."

De kinderen gingen twee keer per dag twee uur naar de tempel, leerden yoga, karate en kregen schoollessen van volgelingen. Mendes herinnert zich de slagen met houten stokken op zijn billen, rug en schouders. "Maar dat was niet het ergste. Het ergste was de hele context. We moesten het lijden accepteren, het was ons karma. Het boeddhisme werd compleet misbruikt."

Op zijn 23e ging hij naar Brussel om in een van de OKC-restaurants te werken. Daar was het moeilijker dan in de andere landen om leden van de buitenwereld te isoleren, vertelt hij. "Hoewel ik nog beperkingen had, werd ik vrijer en werd ik voor het eerst mezelf." Het betekende het einde van zijn tijd binnen de sekte.