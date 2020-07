Betogers Baltimore trekken beeld Columbus omver

De betogers houden de Italiaanse zeevaarder verantwoordelijk voor het leed dat de oorspronkelijke bewoners van de gebieden die hij ontdekt zou hebben, werd aangedaan. In 1492 kwam Columbus in Spaanse dienst aan in het Caribisch gebied, wat de Europese kolonisatie van Noord- en Zuid-Amerika in gang zette.

Demonstranten in de Amerikaanse stad Baltimore hebben een standbeeld van Christoffel Columbus omvergetrokken en in het water gegooid. Lokale anti-racisme-activisten dreigden daar al weken mee .

Het vernielde standbeeld van Columbus is een van de drie beelden van hem in de stad. Het werd in 1984 geplaatst door de Italiaans-Amerikaanse gemeenschap in Baltimore en werd onthuld door de burgemeester en toenmalig president Reagan.

Het is niet het eerste standbeeld van Columbus dat in de afgelopen weken in de Verenigde Staten is omvergetrokken of vernield. Dat gebeurde eerder in steden als Miami, Richmond, St. Paul en Boston.