Hectische Formule 1-race verwacht: 'Het kan een aardige zooi worden'

George Russell bij de tweede vrije training op het circuit - AFP

Een wereldkampioen in quarantaine, een supertalent dat de achterhoede in een klap kan ruilen voor de eerste startrij en twee Formule 1-debutanten. En een race op een circuit dat zó ultrakort is dat een recordaantal rondjes moet worden afgewerkt om de vereiste grand prix-afstand te halen. Kortom: de tweede GP op rij in Bahrein wordt geen kopie. Opvallende ingrediënten: Lewis Hamiltons vervanger George Russell en debutanten Pietro Fittipaldi en Jack Aitken. Om 18.00 uur is de kwalificatie voor de race van zondag (18.10 uur). Pijlsnel circuit Zelfs het circuit is dit weekend anders. Het is weliswaar hetzelfde complex, maar de helft van de bochten is ingeruild voor rechte stukken die normaal gesproken de buitenring vormen. De 'nieuwe' plakken asfalt zijn smal en de grip is matig omdat er nauwelijks wordt gereden.

De buitenring van het circuit Sakhir wordt zondag gebruikt voor de F1-race - Formula 1

Een rondje over de pijlsnelle 2.0-versie van 'Sakhir' duurt nog geen minuut. In de kwalificatie, die de startopstelling bepaalt, duiken de coureurs onder de 55 seconden. Dat heeft consequenties. "Teamgenoten kunnen elkaar aan een snelle ronde helpen door een slipstream te geven", zegt Racing Point-coureur Sergio Perez. Max Verstappens teamgenoot Alex Albon maakt een door corona geïnspireerde grap: "Anderhalve meter afstand houden is hier bijna niet te doen. Het kan een aardige zooi worden."

Quote We moeten oppassen dat het hier geen kneuzenkermis wordt. Ferrari-coureur Sebastian Vettel

"Het wordt hectisch", voorspelt viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel (Ferrari): "We kennen de meeste bochten goed, maar iedereen wil tegelijkertijd de perfecte ronde neerzetten. Dat past niet. We moeten oppassen dat het hier geen kneuzenkermis wordt. Er hangen verrassingen in de lucht, maar ik verwacht dat het circuit ons niet zo goed ligt." De Ferrarimotoren kunnen het tempo dit seizoen niet bijbenen. Dat lot treft ook klantenteams Haas en Alfa Romeo. "Ik kan onze kansen nog niet goed inschatten, maar een paar bochten en veel lange rechte stukken belooft weinig goeds", verzucht Alfa-man Antonio Giovinazzi.

Twee debutanten "Dit wordt een race die draait om topsnelheid. Ik denk dat we veel treintjes gaan zien", schetst Alpha Tauri-coureur Pierre Gasly. "Officieel zijn er elf bochten, maar ik tel er slechts vier. Normaal gesproken compenseren we in bochten het verlies aan topsnelheid, maar wie weet kan Honda het motorvermogen een beetje opschroeven." Twee debutanten hopen dit weekend te verrassen. Pietro Fittipaldi (Haas) zit sowieso stralend in de cockpit. "Dat is het advies van mijn opa Emerson: geniet! Je debuteert maar een keer. Het zal fysiek en mentaal loodzwaar worden", aldus de coureur die de van een horrorcrash herstellende Romain Grosjean vervangt.

Fittipaldi vervangt Romain Grosjean bij Haas - AFP

Ook Jack Aitken (Williams) beseft dat een wonder nodig is om in de toptien te finishen. "Een chaotische race is welkom. Ik wil geschiedenis schrijven als debutant die WK-punten pakt en ga met volle teugen genieten. Ik heb hier zo lang op gewacht. Ik was onderhand zat van die rondjes in de simulator." De Schot dankt zijn debuut aan de coronabesmetting van Lewis Hamilton. Mercedes weekte George Russell los bij Williams om de plaats van de absente wereldkampioen in te nemen.

Quote Russell kan deze race zomaar winnen. Renault-coureur Daniel Ricciardo

De promotie van toptalent Russell geeft een nieuwe dimensie aan de race, die eigenlijk verder weinig meer om het lijf heeft. De hoofdprijzen zijn verdeeld. "Gelukkig maar", zegt Daniel Ricciardo (Renault). "Het zou dramatisch zijn als je een titel verspeelt door ziekte. Russell kan deze race zomaar winnen. Het is een gouden kans. Dat is het rare van zo'n stoelendans: een deur die dicht gaat voor de een gaat open voor de ander."

George Russell maakt volgens zijn collega's een goede kans op de overwinning - AFP