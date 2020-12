Arne Slot tijdens een wedstrijd van AZ - ANP

In een belangrijke week voor de club verrast AZ vriend en vijand door trainer Arne Slot per direct op straat te zetten. "Als je zonder de directie te informeren met een andere club gaat praten, dan kan ik de woede en irritatie begrijpen. Het zal voor AZ voelen als een mes in de rug", zegt NOS-commentator Jeroen Elshoff, die AZ op de voet volgt. De Alkmaarse voetbalclub zet de coach op straat, omdat hij in gesprek zou zijn met Feyenoord als mogelijke opvolger van Dick Advocaat, die na dit seizoen afscheid neemt als coach van de Rotterdamse club. Slot had in Alkmaar nog een contract tot medio 2022. "Als club hebben we ervoor gekozen om direct afscheid van elkaar te nemen", aldus Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ op de website. "Bij AZ willen we een hoofdtrainer voor de groep die volledig is gefocust op AZ."

AZ wil nog niet verder ingaan op het ontslag van Arne Slot. Max Huiberts, directeur voetbalzaken, gaat zondagmiddag een reactie geven in aanloop naar het duel met FC Groningen (14.30 uur). Zijn reactie is te zien in Studio Sport op NPO 1, te horen bij Langs de Lijn op Radio 1 en uiteraard op NOS.nl en de NOS-app.

Slot is opgeleid door de club, de directie heeft altijd achter hem gestaan, ze hebben intensief samengewerkt de laatste jaren en ze hebben een heel goede band. Elshoff daarover: "Het is ook naïef van Slot om te denken dat zoiets niet uitkomt. Het is een complete schok voor de hele organisatie." Elshoff: "Slot is een trainer die in alles belangrijk is. Hij is een uithangbord voor de club en verantwoordelijk voor de speelwijze. De gedachte dat dit gebeurt in een week dat er een heel belangrijke Europese wedstrijd op het programma staat, maakt het helemaal bizar. Het is een vulkaanuitbarsting."

AZ speelt donderdagavond de uitwedstrijd tegen Rijeka in de Europa League. Die wedstrijd moet worden gewonnen om Europese overwintering af te dwingen. Elshoff denkt dat het ontslag van Slot invloed kan hebben op de spelersgroep. "Het zal er niet beter van worden. Dit gebeurt midden in het seizoen. Pascal Jansen gaat het nu overnemen tot het einde van het seizoen, maar het zal even houtje-touwtje worden de komende tijd. Het is hopen dat ze donderdag goed doorkomen en dan de winterstop halen zonder al te veel sportieve schade." Elshoff: "En welk gevaar ook nog op de loer ligt: er komt een transferperiode aan en je weet natuurlijk nooit hoe spelers reageren op dit besluit. Misschien zijn er spelers die ook wel weg willen." Arne Slot wilde donderdag, na afloop van het Europa League-duel met Napoli, niet ingaan op de transfergeruchten.

Vrijdag lekte uit dat de 42-jarige Slot de belangrijkste kandidaat zou zijn om in de zomer van 2021 in De Kuip aan de slag te gaan. NOS-commentator en Feyenoord-volger Arman Avsaroglu verwacht dan ook dat Feyenoord snel bekend zal maken dat Slot volgend seizoen trainer is in Rotterdam. "Er zijn gesprekken gevoerd en Slot reageerde welwillend op de interesse van Feyenoord." Geen afkoopsom "Voor Feyenoord is er nu ook niet zoveel aan de hand, het is misschien juist wel prettiger dat Slot is ontslagen", aldus Avsaroglu. "Afhankelijk van de financiële regeling zou het zelfs goedkoper kunnen zijn voor Feyenoord. Ze kunnen een transfervrije trainer halen die geliefd is in Nederland. Feyenoord wil Slot en dat willen ze nog steeds." Toch ziet Avsaroglu ook nadelen aan het ontslag van de AZ-trainer. "Je komt toch op een andere manier binnen in Rotterdam, als de trainer die is ontslagen, omdat hij niet zou hebben gemeld dat hij gesprekken voerde met een andere club. Slot is wel beschadigd door dit ontslag."

