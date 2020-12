Duizenden mensen in Californië geëvacueerd om bosbrand

In de Amerikaanse staat Californië hebben duizenden mensen vanwege een bosbrand hun huis moeten verlaten. Door de sterke wind kon het vuur in de kustregio Orange County snel om zich heen grijpen. The National Weather Service waarschuwt nog voor harde wind tot vanavond.

Ten zuidoosten van Los Angeles werden in eerste instantie bijna 25.000 inwoners uit voorzorg geëvacueerd. Inmiddels hebben de autoriteiten een deel van de evacuatiebevelen versoepeld. Zo geldt voor de stad Lake Forest alleen nog een waarschuwing. De verplichte evacuatie geldt nog wel voor Modjeska, Silverado en Williams Canyons.

Er zijn ruim 1500 brandweerlieden bezig om het vuur onder controle te krijgen: