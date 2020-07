Leger Colombia doodt rebellenleider ELN

Colombiaanse militairen hebben een belangrijke commandant van de guerrillabeweging ELN gedood. Het gaat om Jhon Fredy Cortés Buritica, die opereerde onder de strijdnamen Dumar en Culebrito. Volgens president Duque, die Buritica's dood bekendmaakte, was hij de rechterhand van de militaire leider van de ELN, Gustavo Aníbal Giraldo, beter bekend als 'Pablito'.

De autoriteiten zeggen dat hij betrokken was bij de planning en uitvoering van een zware bomaanslag op een politieacademie in de hoofdstad Bogota. Daarbij kwamen in januari vorig jaar 21 mensen om het leven. Het was de dodelijkste aanslag in vijftien jaar in het Zuid-Amerikaanse land.

ELN is de laatste overgebleven rebellengroepering in Colombia, sinds het land in 2016 een historisch vredesakkoord sloot met de FARC. De marxistisch-leninistische guerrillabeweging is met zo'n 2000 strijders relatief klein en verdient zijn geld met drugshandel.