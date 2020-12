AZ zet trainer Slot per direct op straat

AZ heeft trainer Arne Slot ontslagen. De Alkmaarse voetbalclub zet de coach op straat, omdat hij in gesprek zou zijn met Feyenoord als mogelijke opvolger van Dick Advocaat, die na dit seizoen afscheid neemt als coach van de Rotterdamse club.

Slot zou zonder medeweten van de clubleiding al gesprekken hebben gevoerd in Rotterdam over een contract voor volgend seizoen. Vrijdag werd bekend dat de 42-jarige Slot de belangrijkste kandidaat zou zijn om in de zomer van 2021 in De Kuip aan de slag te gaan.

Focus

"Als club hebben we ervoor gekozen om direct afscheid van elkaar te nemen", aldus Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ op de website. "Bij AZ willen we een hoofdtrainer voor de groep die volledig is gefocust op AZ."

De club heeft ervoor gekozen om het seizoen met Pascal Jansen als hoofdtrainer af te maken. Robert Franssen schuift vanuit de jeugdopleiding door als assistent.

Arne Slot wilde donderdag, na afloop van het Europa League-duel met Napoli, niet ingaan op de transfergeruchten.