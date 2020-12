In bubbel van Valencia jagen op olympische limiet: 'Heel bijzonder allemaal'

Hij wordt al een beetje een ervaringsdeskundige: leven in een bubbel rond een marathonwedstrijd. "Het is heel bijzonder dat we hier in Valencia een marathon kunnen lopen. Dit land is toch zwaar getroffen door corona", zegt Frank Futselaar, die zondag in de Spaanse stad een aanval doet op de olympische limiet van 2.11.30.

"Net als in Londen in oktober verblijf ik sinds vrijdag in een bubbel, alleen heb ik het idee dat het hier iets minder streng is dan in Londen", zegt hij.

De marathon van Valencia is zondag de laatste grote atletiekwedstrijd van 2020, een jaar waarin na de uitbraak van het coronavirus amper nog wegwedstrijden werden gehouden. Aansprekende marathons werden afgelast of verplaatst naar een veel later tijdstip in 2021.

Londen slaagde er wel in een van de meest prestigieuze marathons ter wereld van april door te schuiven naar oktober, waar toen slechts een klein aantal lopers zijn opwachting mocht maken. Futselaar was één van hen, maar zijn missie strandde na 29 kilometer door een krampaanval.

Vijf Nederlanders in actie

In Valencia lopen naast Futselaar ook Nederlands recordhouder Abdi Nageeye (2.06.18), Bart van Nunen, Andrea Deelstra en Jill Holterman. Nageeye gaat in de Spaanse stad op jacht naar een nieuwe toptijd, de anderen proberen kwalificatie voor Tokio 2021 af te dwingen. De olympische limiet voor vrouwen staat op 2.28.30.