Schouten voldoet met Nederlands record aan olympische limiet

Daarmee was Schouten 0,04 seconde sneller dan haar oude toptijd (1.06,96) uit april 2019 . Ze voldeed met 1.06,92 bovendien aan de limiet (1.07,07) voor de Olympische Spelen in Tokio.

Tes Schouten heeft op de derde dag van het kwalificatietoernooi voor de EK langebaan en de Olympische Spelen haar eigen Nederlands record op de 100 meter schoolslag verbeterd. De 19-jarige zwemster zwom in Rotterdam 1.06,92.

In Rotterdam staat van 3 tot en met 6 december een (olympisch) kwalificatietoernooi op het programma.

De Nederlandse zwemmers kunnen in het Rie Mastenbroekzwembad tickets verdienen voor de EK langebaan in Boedapest (mei 2021) en de Olympische Spelen in Tokio.