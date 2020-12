Candy Jacobs schaaft in haar eigen skatepark aan heftige tricks

Dat ze dankzij haar A-status bij sportkoepel NOC*NSF kan leven van skateboarden is natuurlijk al geweldig, maar de kinderdroom van Candy Jacobs ging nog wat verder. "Eigenlijk wil iedere skateboarder een mini-ramp in zijn tuin, zo dichtbij mogelijk een skatepark in de buurt hebben. Dus toen in 2009 het skatepark in Venlo sloot, ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe plek. En nu staan we er."

Apetrots is ze op de in september geopende hal die vol staat met van alles waar een skateboarder van smult. "De laatste toevoeging is een stukje trainingsfaciliteit voor mezelf. Met een bank, een best wel steile helling die doorloopt in twee railsen waar je trick na trick na trick kunt blijven doen. Daar kun je eindeloos doorgaan."