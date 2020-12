Ooit hoopt Cerny weer voor Ajax te schitteren: 'Dat zou fantastisch zijn'

De keuze voor handschoenen is bepaald niet gek. Vaclav Cerny is weliswaar net klaar met de laatste training in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax, maar de winter slaat het complex van FC Twente ook dit jaar niet over. Het is koud. Een paar meter verderop beklaagt trainer Ron Jans zich bij de pers over de lage temperatuur. Cerny hoort het, kijkt naar rechts, werpt zijn blik op de blote handen van Jans, kijkt vervolgens naar zijn eigen handen en bedenkt zich dat hij de goede keuze heeft gemaakt.

Voetbal is soms onverklaarbaar. Daar weet Cerny alles van. FC Utrecht leek vorig jaar de perfecte club voor het voormalig Ajax-talent om zijn dribbels weer te tonen. Maar niets bleek minder waar. Pak de statistieken er maar bij. Zestien duels: nul doelpunten, nul assists. Hoe anders is het dit seizoen. Als huurling schittert hij in het shirt van FC Twente. Na tien eredivisieduels staat hij op vier doelpunten, vijf assists en is hij belangrijk voor de huidige nummer vijf, die zaterdagavond op bezoek gaat in de Johan Cruijff Arena.

Reden genoeg om de Tsjechische voetballer (die door Ajax als tiener naar Nederland werd gehaald en vloeiend Nederlands praat) wat stellingen voor te leggen. Over zijn trainer, over Enschede en over de liefde voor zijn oude club(s). Van alle trainers die ik heb gehad, voel ik bij Ron Jans het meeste vertrouwen. "Ja, absoluut. Hoe hij met mij bezig is en hoeveel wij met elkaar praten... Ik waardeer dat enorm. Hij weet dat ik elke dag beter wil worden en hij wil mij beter maken. Dat vind ik fantastisch." Enschede past beter bij mij dan Amsterdam of Utrecht. "Ja, op dit moment zeker. Ik heb er totaal geen problemen mee dat Enschede een kleine stad is. En het gaat goed met voetballen, dus dan gaat het ook goed thuis. We zijn hartstikke blij hier."

"De mensen lijken hier wel wat hechter dan in Amsterdam. Het voetbal wordt wat fanatieker beleefd. In Amsterdam lopen er ook veel andere mensen rond dan alleen Ajax-fans. In Enschede is iedereen voor Twente en draait alles om Twente." Het vertrek van John van den Brom bij FC Utrecht is gunstig voor mij. "Nee, het doet mij ook niet zoveel. Ik ben nu bij Twente en moet zorgen dat ik een goed jaar draai. Ik hoor vrij weinig van FC Utrecht, maar dit is voor mij de eerste keer dat ik ben verhuurd, dus ik weet niet hoe dat normaal gaat." "Ik zie weleens dat er voor andere huurlingen wel mensen langskomen om te vragen hoe het gaat. Dus bij andere clubs gaat het blijkbaar anders. Maar goed, dat doet niet veel met me."

"Als ze bij Utrecht willen weten hoe het met me gaat, ben ik hier om het ze te vertellen. Zo niet, vind ik het ook goed. Ik ga me niet druk maken of iemand van FC Utrecht me appt of niet." Diep in mijn hart voel ik me nog Ajacied. "Ja en nee. Hmm, toch ja. Ik ben daar vijf jaar geweest en het was mijn eerste club buiten Tsjechië. Dat gevoel gaat nooit meer weg. Het zou ook raar zijn als ik zeg dat het niet zo is. Ik ben de club dankbaar. Ik ben bij Ajax opgegroeid, dat zegt alles." "Ik heb bij Ajax veel mensenkennis opgedaan. Van de club kreeg ik mee dat er ook personen kunnen zijn die mindere bedoelingen met je hebben en waarvoor je moet oppassen. Daarin heb ik stappen gemaakt, al heeft dat ook met volwassen worden te maken." Ooit hoop ik mijn grote belofte in het shirt van Ajax alsnog in te lossen. "Ja, natuurlijk. Als dat ooit mag gebeuren, zou het fantastisch zijn. Maar ik ga daar niet op wachten en ik ben nu bij Twente. Het seizoen is nog lang en ik moet maar kijken wat er in de zomer met mij gaat gebeuren. Het is voetbal."

Dan zit het interview erop. Cerny heeft haast, maar stond eerst beleefd de pers te woord. Dan snelt hij ervandoor op zijn felgele voetbalschoenen. De vingers van Ron Jans worden inmiddels steeds blauwer. Maar hij heeft nog een interview te gaan.

De trainer vertelt dat hij met veel interesse heeft gekeken naar de manier waarop Liverpool dinsdag Ajax succesvol (1-0) wist aan te pakken. "Ze gunden Ajax het initiatief en hebben op de omschakeling gespeeld. Iets dat ons ook weleens goed kan liggen."