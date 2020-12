'Slot goede keuze als opvolger Advocaat, maar waarom zou hij willen?'

Nadat Dick Advocaat liet weten na dit seizoen te stoppen als trainer van Feyenoord, is zijn opvolging het gesprek van de dag. Verschillende namen passeerden al de revue. Wordt het Arne Slot, Henk Fraser, Wim Jonk, Giovanni van Bronckhorst of toch Dirk Kuijt?

In Studio Sport Eredivisie bogen Jeroen Elshoff, Leonne Stentler en Jeroen Stekelenburg zich vrijdagavond over het lijstje namen. Huidig AZ-trainer Slot zou de belangrijkste kandidaat zijn om in de zomer van 2021 in De Kuip aan de slag te gaan.