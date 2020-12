Wekdienst 5/12: Eerste Russen ingeënt • Drukte verwacht door Pakjesavond

Goedemorgen! Rusland begint vandaag met het grootschalig vaccineren tegen het coronavirus en als het goed is, begint voor de Nederlandse handbalsters het WK in Denemarken.

Wolkenvelden en flinke zonnige momenten wisselen elkaar af vandaag. In het noordoosten is het eerst nog bewolkt met wat regen of natte sneeuw. Vanmiddag blijft het overal zo goed als droog bij een graad of 5.