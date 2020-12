Baudet kan verder bij Forum voor Democratie, maar wat is er nog over?

De machtsstrijd bij Forum voor Democratie lijkt met de verkiezing van Thierry Baudet tot partijleider, gisteravond, beslecht in zijn voordeel. Maar de interne crisis heeft diepe sporen achtergelaten. Niet alleen in de provincies, maar ook in het Europees Parlement, de Eerste Kamer en de gemeenteraad van Amsterdam hebben volksvertegenwoordigers de partij vaarwel gezegd. De helft van de top 10 voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart is eveneens afgehaakt.

Hevige ruzies, die waren er bij FvD altijd al. Zo werd het Amsterdamse raadslid Anton van Schijndel afgelopen voorjaar door fractievoorzitter Annabel Nanninga buiten de deur gezet. Hij vormt sindsdien in zijn eentje de Liberaal-Conservatieve Fractie in de hoofdstad. En ook de fractie in de Eerste Kamer was al ingekrompen als gevolg van het conflict tussen oprichters Baudet en Henk Otten.

Leegloop

Maar voor aanvang van de huidige crisis had de partij toch nog altijd 92 volksvertegenwoordigers over in de verschillende gremia. De onthullingen over extreemrechtse uitingen van FvD-jongeren en de leider zelf brachten daarna echter een complete leegloop op gang. Meer dan een derde van de zetels in de Provinciale Staten en ruim de helft van de zetels in de Eerste Kamer is niet meer in handen van de partij.

En ook bij de kiezers is de steun voor Baudet fors afgenomen. Waar Forum anderhalf jaar geleden in de peilingen nog ongeveer even groot was als Rutte's VVD, kwam de partij in de laatste Peilingwijzer niet verder dan vier tot acht Kamerzetels. Te vrezen voor Thierry Baudet is dat daar inmiddels nog maar een of twee Kamerzetels van over zijn.

Meeregeren

Destijds, in de lente van 2019, stond Baudet nog aan de top van de politieke Olympus. Geen partij die zoveel nieuwe leden won als Forum voor Democratie. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 werd Forum de grootste in zowel de senaat (twaalf zetels) als in de Staten met 86 zetels.

In Noord-Brabant ging de partij uiteindelijk meeregeren. En ook in Limburg leverde FvD een gedeputeerde, al was dat dan officieel in een partijloos college.

Het hoge aantal vertegenwoordigers kalfde door verschillende conflicten sindsdien snel af. Een nog veel grotere leegloop kwam op gang door de crisis die ontstond na een stuk in Het Parool van 21 november over FvD-jeugdleden met extreemrechtse sympathieën.

Er vertrokken de afgelopen weken tenminste 29 statenleden. En daar blijft het niet bij. De Limburgse gedeputeerde Burlet is eveneens klaar met Baudet en gaat nu echt partijloos verder.

Rechtszaak

BIj de vertrekkers is ook een deel van de fractie in Overijssel, waar vier van de vijf Statenleden voor zichzelf begonnen. Volgens oud-fractieleider Johan Almekinders waren veel leden "klaar met het instabiele gedrag van Baudet". Almekinders begint nog een rechtszaak om de uitkomst van het referendum van vandaag en gisteren geschrapt te krijgen. Onder anderen boerenvoorman Jan Cees Vogelaar doet mee met deze procedure. Vogelaar stond op plaats 9 op de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen.

De komende dagen zal moeten blijken of het hierbij blijft, of dat er nog meer mensen uit de partij stappen. Zo zei de Friese fractieleider Maarten Goudzwaard eerder voor zichzelf besloten te hebben dat hij weg is als Thierry Baudet blijft. Zijn Zuid-Hollandse collega Matthijs Sandmann lijkt op dezelfde lijn te zitten.

Een van de taken van Baudet als herkozen 'partijleider' van Forum voor Democratie is een nieuwe kandidatenlijst voor de komende verkiezingen samenstellen. In meer opzichten zal hij de komende tijd weer helemaal opnieuw moeten beginnen.