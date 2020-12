18 mijnwerkers omgekomen in China

In het zuidwesten van China zijn 18 mijnwerkers omgekomen door hoge concentraties koolmonoxide, meldt de Chinese staatstelevisie.

Een medewerker overleefde het, naar vijf andere mijnwerkers wordt door reddingwerkers nog gezocht in de Diaoshidong-mijn in Chongqing.

Het ongeval gebeurde toen de mijnwerkers bezig waren ondergrondse mijnbouwapparatuur te ontmantelen, aldus de staatsomroep. De mijn was de afgelopen twee maanden gesloten.

In China komen regelmatig mijnongevallen voor. In september kwamen 16 mijnwerkers om in een andere mijn aan de rand van Chongqing nadat een lopende band in brand was gevlogen en er daardoor gevaarlijke hoeveelheden koolmonoxide vrijkwamen.