Rusland begint met vaccinatie • 'Beheersbaar druk in winkelstraten'

In veel steden wordt de drukte in de winkelstraten weer goed in de gaten gehouden. Vorig weekend was het in verschillende steden te druk. In Dordrecht, Rotterdam en Eindhoven moesten winkels eerder dicht dan normaal op zaterdag.

Ook Leontien Mees, directeur van Maastricht Marketing, hoopt vandaag, op 5 december, grote drukte te voorkomen. "We hopen natuurlijk dat mensen hun inkopen al hebben gedaan voor 5 december", zegt Mees in het NOS Radio 1 Journaal. "We zetten in op communicatie vooraf: zorgen dat ze doordeweeks naar de stad toe komen, in de ochtenden hun boodschappen doen en echt met een koopintentie komen. Het liefst alleen."

Verder wil Mees duidelijk laten zien waar mensen terechtkunnen voor lokale online verkoop, om zo de Maastrichtse ondernemer te steunen. Ze kan niet garanderen dat het vandaag rustig blijft in de stad. "We doen wat we kunnen doen. Daarnaast heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid."

Wat haar betreft komt er geen oproep om niet naar Maastricht te komen. "Dat vinden de winkeliers niet leuk, dat vinden we allemaal niet leuk. Ik denk dat mensen goed bij zichzelf moeten nagaan: als ik naar de stad wil komen, op welk moment doe ik dat dan het best? Voor 12.00 uur bijvoorbeeld, en probeer dan naar andere delen van de stad te gaan."