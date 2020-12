Commissie moet ruzie SP en communistische jongeren oplossen

De partijraad van de SP stelt een speciale commissie in voor een onderzoek naar de relatie tussen de SP en de jongerenafdeling Rood. Dat is de uitkomst van een intern overleg over het hoogopgelopen conflict over het royement van zes radicale jonge leden, vanwege hun betrokkenheid bij het Communistisch Platform.

Het partijbestuur ziet hen als "geradicaliseerde zolderkamercommunisten" en heeft ze daarom uit de partij gezet. De afgelopen dagen is het conflict steeds hoger opgelopen. Een aantal jongeren uit Rood beschuldigt het partijbestuur van computervredebreuk en Stasi-praktijken.

De commissie gaat onderzoeken "hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan, of de huidige spelregels van Rood/SP goed zijn nageleefd en of er een noodzaak is die spelregels aan te passen". Uiterlijk 1 mei 2021 presenteert de commissie de resultaten.

Eerder had de partijraad van de SP de financiële ondersteuning van Rood al stopgezet. Om toch ruimte te bieden aan jongeren die actief willen zijn binnen de SP heeft de partijraad per direct budget vrijgemaakt om een jongerencoördinator aan te stellen. Die gaat jongeren en afdelingen ondersteunen bij het organiseren van activiteiten.