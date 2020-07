Vrouw omgekomen bij val uit achtbaan Frankrijk

In een pretpark in Frankrijk is een 32-jarige vrouw om het leven gekomen bij een val uit een achtbaan. Het ongeluk gebeurde in het Saint Paul-pretpark bij Beauvais, zo'n 70 kilometer boven Parijs.

Hoe de vrouw uit de rijdende achtbaan kon vallen, wordt nog onderzocht. Niemand anders raakte gewond.

Het pretpark werd na het ongeluk meteen gesloten. Bezoekers die het ongeluk zagen gebeuren, hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen.

Het is niet de eerste keer dat iemand omkomt na een val uit deze achtbaan. In 2009 stierf een 35-jarige vrouw bij een vergelijkbaar ongeluk.