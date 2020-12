Trump opnieuw naar de rechter, nu om uitslag Georgia aan te vechten

President Trump spant opnieuw een rechtszaak aan tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Hij wil in Georgia, waar al twee hertellingen zijn geweest, de uitslag door de rechter ongeldig laten verklaren.

Zijn team zegt te beschikken over getuigenissen over fraude die onder ede zijn afgelegd. Er zouden bij de verkiezingen op 3 november tienduizenden illegale stemmen zijn uitgebracht. Ook werden waarnemers geweerd bij het tellen, zegt het team van Trump.

De getuigenissen zouden komen van data-experts en inwoners van Georgia. "De massale onregelmatigheden, fouten en potentiële fraude zijn in strijd met de kieswetten in Georgia en maken het onmogelijk om met zekerheid te zeggen wat de uitslag van de presidentsverkiezingen in Georgia is", staat in de verklaring. De verkiezingen in Georgia zouden daarom opnieuw moeten worden gedaan.

Trump heeft al tientallen rechtszaken aangespannen die allemaal op niets zijn uitgelopen. De afgelopen avond verloor hij nog zaken in Michigan en Nevada.