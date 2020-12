Amerikaanse troepen weg uit Somalië

President Trump heeft het bevel gegeven om het grootste deel van de Amerikaanse troepen begin volgend jaar terug te trekken uit Somalië. Onlangs besloot hij ook militairen uit Afghanistan en Irak naar huis te halen. Met de terugtrekking van Amerikaanse militairen lost hij een verkiezingsbelofte uit 2016 in.

Er zijn nog ongeveer 700 Amerikaanse militairen in Somalië. Ze helpen het Somalische leger in de strijd tegen al-Shabaab, een aan al-Qaida gelieerde islamitische terreurorganisatie.

Volgens het Pentagon betekent de terugtrekking niet dat Amerika stopt met de strijd tegen terrorisme in het gebied. Een deel van de Amerikanen in Somalië wordt naar omliggende landen verplaatst zodat ze snel inzetbaar zijn als dat nodig is. In de hoofdstad Mogadishu blijft een klein aantal troepen gestationeerd.